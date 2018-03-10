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10 мартаVesti.kz
Сергей Липинец и Майки Гарсия прошли взвешивание перед боем в СШАЧемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянин Сергей Липинец и экс-чемпиона мира в трех весовых категориях американец Майки Гарсия прошли взвешиванием перед очным поединком.
10 мартаТАСС
Российский боксер Липинец проведет защиту титула IBF против американца ГарсииТАСС, 10 марта. Россиянин Сергей Липинец проведет первую защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке в Сан-Антонио (США, штат Техас) он встретится с завоевывавшим пояса чемпиона мира в трех весовых категориях американцем Майки Гарсией.
9 мартаИзвестия
Гассиев и Усик воздержатся от политических заявленийУкраинский и российский бойцы не намерены затрагивать острые темы при подготовке к финалу Всемирной боксерской суперсерии.
7 мартаГазета.Ру
Ковалев приехал в гости к ОвечкинуНападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым.
7 мартаVesti.kz
Обидчик Ивана Дычко в финале ЧМ-2015 по боксу дисквалифицирован за пропуск допинг-тестовОлимпийский чемпион Рио-2016 французский боксер Тони Йока дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает L`Équipe.
6 мартаСпорт-Экспресс
Cоперник Головкина попался на допинге. Главный бой весны сорван?Допинг-проба мексиканского боксера Сауля Канело Альвареса, взятая в рамках тестирования перед боем с Геннадием Головкиным, дала положительный результат.
6 мартаVesti.kz
«Канело» сделал заявление после проваленного допинг-теста перед реваншем с ГоловкинымМексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) прокомментировал проваленный допинг-тест перед вторым боем с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
4 мартаР-Спорт
Нокауты в Нью-Йорке: россияне Ковалев и Бивол успешно отстояли свои титулыМОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российские боксеры-полутяжеловесы Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол в ночь на воскресенье в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден» провели успешные защиты чемпионских титулов, завершив бои досрочно.
4 мартаТАСС
Рябинский: Бивол пока не планирует проводить бои с Бетербиевым и КовалевымМОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг Дмитрий Бивол пока не планирует проводить бои против Сергея Ковалева и Артура Бетербиева. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
4 мартаТАСС
Рябинский: Здоровью боксера Бивола ничего не угрожает после боя с БарреройМОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Здоровью чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг Дмитрия Бивола ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
4 мартаТАСС
Чемпион мира по боксу Ковалев проведет следующий бой в июлеМОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев проведет следующий поединок в июле. Об этом ТАСС по телефону сообщила руководитель компании Main Events Кэти Дува.
4 мартаТАСС
Российский боксер Ковалев заявил о готовности провести бой с Биволом или шведом ДжекомТАСС, 4 марта. Российский боксер Сергей Ковалев готов провести бой со своим соотечественником Дмитрием Биволом, если этот поединок будет «денежным», или со шведом Баду Джеком, в случае его победы над канадцем Адонисом Стивенсоном. Об этом Ковалев заявил в эфире Первого канала.
4 мартаР-Спорт
Боксер Ковалев: Бой с Михалкиным получился лучше, чем с ШабранскимМОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что провел бой с соотечественником Игорем Михалкиным лучше, чем предыдущий поединок с украинцем Вячеславом Шабранским.
4 мартаТАСС
Российский боксер Бивол заявил, что чувствовал себя новичком в поединке с БарреройТАСС, 4 марта. Россиянин Дмитрий Бивол чувствовал себя новичком во время защиты титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг против кубинца Салливана Барреры. Об этом Бивол сказал после поединка в эфире «Первого канала».
4 мартаТАСС
Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона мира, нокаутировав ОртисаТАСС, 4 марта. Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у кубинца Луиса Ортиса техническим нокаутом в 10-м раунде.
4 мартаТАСС
Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, выиграв у Игоря МихалкинаТАСС, 4 марта. Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» он выиграл у соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде.
4 мартаТАСС
Дмитрий Бивол победил кубинца Барреру и защитил титул чемпиона мира по версии WBAТАСС, 4 марта. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» он выиграл у кубинца Салливана Барреры техническим нокаутом в 12-м раунде.
3 мартаСпорт-Экспресс
«Ковалев — сильнейший в своем весе»Тренер Сергея Ковалева Аброр Турсунпулатов дал интервью «СЭ» перед боем своего ученика с Игорем Михалкиным.
3 мартаСпорт-Экспресс
Разрушитель. Лучшие бои Сергея КовалеваХопкинс, Клеверли, Паскаль — далеко не полный список жертв Ковалева.
3 мартаСпорт-Экспресс
Силен и молод. Лучшие бои Дмитрия БиволаВ ночь с 3 на 4 марта марта российский боксер Дмитрий Бивол проведет самый сложный бой в карьере.
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