Российский боксер Липинец проведет защиту титула IBF против американца ГарсииТАСС, 10 марта. Россиянин Сергей Липинец проведет первую защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке в Сан-Антонио (США, штат Техас) он встретится с завоевывавшим пояса чемпиона мира в трех весовых категориях американцем Майки Гарсией.
Ковалев приехал в гости к ОвечкинуНападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым.
Чемпион мира по боксу Ковалев проведет следующий бой в июлеМОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев проведет следующий поединок в июле. Об этом ТАСС по телефону сообщила руководитель компании Main Events Кэти Дува.
Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, выиграв у Игоря МихалкинаТАСС, 4 марта. Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» он выиграл у соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде.