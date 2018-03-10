4 марта ТАСС

Российский боксер Бивол заявил, что чувствовал себя новичком в поединке с Баррерой

ТАСС, 4 марта. Россиянин Дмитрий Бивол чувствовал себя новичком во время защиты титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг против кубинца Салливана Барреры. Об этом Бивол сказал после поединка в эфире «Первого канала».