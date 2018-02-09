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9 февраляЧемпионат.com
В Формуле-Е продолжат использовать грид-гёрлзРуководитель Формулы-Е Алехандро Агаг подчеркнул, что в серии продолжат использовать грид-гёрлз, несмотря на заявления о том, что они отказались от них раньше Формулы-1.
9 февраляГазета.Ру
Российская команда «Формулы-2» опубликовала состав пилотов на новый сезонРоссийская команда «Russian Time», выступающая в классе автогонок «Формула-2», объявила состав пилотов на сезон 2018/19 годов, сообщает официальный сайт серии.
9 февраляЧемпионат.com
Этап WEC в Японии перенесли ради Фернандо АлонсоОрганизаторы чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) подтвердили изменение в календаре суперсезона, сообщает F1Fanatic.
8 февраляЧемпионат.com
Алёшин и Петров подтверждены пилотами «СМП Рейсинг» в WEC, Шайтар — в ELMSПилоты программы SMP Racing Михаил Алёшин и Виталий Петров примут участие в суперсезоне-2018/19 чемпионата мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) в классе LMP1, сообщает пресс-служба программы.
4 февраляЧемпионат.com
Гонка «12 часов Батерста» завершилась большой аварией и победой ФряйнсаНа автодроме Mount Panorama Circuit в Батерсте (Новый Южный Уэльс, Австралия), завершилась гонка на выносливость «12 часов Батерста».
4 февраляР-Спорт
Французский гонщик Вернь победил на этапе «Формулы Е» в ЧилиМОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Француз Жан-Эрик Вернь из команды Techeetah победил на четвертом этапе чемпионата серии автогонок «Формула Е», который проходил в Сантьяго (Чили).
3 февраляР-Спорт
Экс-пилот «Формулы-1» Култхард во второй раз выиграл «Гонку чемпионов»МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывший пилот «Формулы-1» британец Дэвид Култхард во второй раз стал победителем «Гонки чемпионов», которая в 2018 году проходила в Эр-Рияде.
31 январяЧемпионат.com
Вязович: Приложили руку к тому, чтобы КАМАЗ Шибалова за $ 1 млн не сгорелСеребряный призёр ралли-марафона «Дакар» — 2018 в классе грузовиков Сергей Вязович рассказал о взаимовыручке, которая существует между гонщиками разных команд.
26 январяЧемпионат.com
Экипаж Алонсо стартует 13-м в «24 часах Дайтоны»В США завершилась квалификация к предстоящему суточному марафону «24 часа Дайтоны».
25 январяЧемпионат.com
Алонсо не выступил на 1-й практике «24 часов Дайтоны» из-за аварии напарникаПилот Формулы-1 Фернандо Алонсо, решивший попробовать свои силы в гонке «24 часа Дайтоны», не сумел выступить на первой практике в преддверии гонки.
25 январяБЕЛТА
Вязович: Гонщики из КамАЗа первыми поздравили нас со вторым местом25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщики из КамАЗа первыми поздравили «МАЗ-СПОРТавто» со вторым местом. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции руководитель белорусской команды Сергей Вязович, передает корреспондент БЕЛТА.
25 январяР-Спорт
Путин поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли-рейде «Дакар»КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с членами команды «КАМАЗ-мастер» и поздравил их с победой на очередном ралли-рейде «Дакар».
21 январяТАСС
Николаев защитил титул чемпиона «Дакара», Карякин сложил с себя полномочияМОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Юбилейный 40-й ралли-марафон «Дакар» завершился 15-й победой в зачете грузовиков российской команды «КамАЗ-мастер», которая в этом году празднует 30-летие. Первым в общем зачете многокилометрового марафона, как и год назад, стал экипаж под управлением Эдуарда Николаева.
20 январяТАСС
Николаев занял первое место на 13-м этапе «Дакара» и упрочил лидерство в общем зачетеТАСС, 20 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» финишировал первым на 13-м этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
20 январяР-Спорт
Конкурент Николаева в борьбе за победу на «Дакаре» Вильягра сошел с ралли-марафонаМОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Аргентинец Федерико Вильягра, который являлся основным конкурентом российского пилота команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева в борьбе за победу на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков, завершил выступление в гонке из-за механических проблем на предпоследнем этапе, сообщается на официальной странице «Дакара» в микроблоге в Twitter.
19 январяТАСС
Команда «Камаз-мастер» считает, что Вильягра нарушил правила на 12-м этапе «Дакара»ТАСС, 19 января. Российская команда «Камаз- мастер» обратила внимание спортивных комиссаров ралли-марафона «Дакар» на действия аргентинского экипажа Федерико Вильягры на «Ивеко» во время 12-го этапа соревнований. Как сообщает пресс-служба российской команды, аргентинец нарушил правила, дозаправившись с технического экипажа в «зоне нейтрализации».
19 январяТАСС
Николаев занял третье место на 12-м этапе «Дакара» и вернул лидерство в общем зачетеТАСС, 19 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» финишировал третьим на 12-м этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Николаев преодолел спецучасток между аргентинскими городами Чилесито и Сан-Хуан за 7 часов 8 минут 57 секунд.
18 январяР-Спорт
Судьи сняли с «Дакара» экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением ШибаловаМОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова снят с ралли-рейда «Дакар» решением судей в связи с пропуском контрольных точек на 10-м этапе, сообщается на официальном сайте команды.
18 январяТАСС
Николаев занял седьмое место на 11-м этапе «Дакара» и упустил лидерство в общем зачетеТАСС, 17 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» финишировал седьмым на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Николаев преодолел спецучасток между аргентинскими городами Белен и Чилесито за 5 часов 56 минут 25 секунд.
17 январяТАСС
Николаев занял четвертое место на 10-м этапе «Дакара», сохранив лидерство в общем зачетеТАСС, 17 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» финишировал четвертым на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Николаев преодолел спецучасток между аргентинскими городами Сальта и Белен за 5 часов 54 минуты и 3 секунды.
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