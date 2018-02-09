Николаев защитил титул чемпиона «Дакара», Карякин сложил с себя полномочияМОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Юбилейный 40-й ралли-марафон «Дакар» завершился 15-й победой в зачете грузовиков российской команды «КамАЗ-мастер», которая в этом году празднует 30-летие. Первым в общем зачете многокилометрового марафона, как и год назад, стал экипаж под управлением Эдуарда Николаева.
Конкурент Николаева в борьбе за победу на «Дакаре» Вильягра сошел с ралли-марафонаМОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Аргентинец Федерико Вильягра, который являлся основным конкурентом российского пилота команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева в борьбе за победу на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков, завершил выступление в гонке из-за механических проблем на предпоследнем этапе, сообщается на официальной странице «Дакара» в микроблоге в Twitter.
19 январяТАСС
Команда «Камаз-мастер» считает, что Вильягра нарушил правила на 12-м этапе «Дакара»ТАСС, 19 января. Российская команда «Камаз- мастер» обратила внимание спортивных комиссаров ралли-марафона «Дакар» на действия аргентинского экипажа Федерико Вильягры на «Ивеко» во время 12-го этапа соревнований. Как сообщает пресс-служба российской команды, аргентинец нарушил правила, дозаправившись с технического экипажа в «зоне нейтрализации».