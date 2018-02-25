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25 февраляР-Спорт
Российский дзюдоист Игольников выиграл золото на турнире Большого шлемаРоссийский дзюдоист Михаил Игольников завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг в заключительный день турнира Большого шлема в немецком Дюссельдорфе.
24 февраляР-Спорт
Российские дзюдоисты завоевали серебро на старте турнира Большого шлема в ГерманииМОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали одну серебряную медаль в первый соревновательный день на турнире Большого шлема в немецком Дюссельдорфе.
6 февраляЧемпионат.com
Пацев: Срок дисквалификации борца Болтукаева сокращён до 10 месяцевСпортивный юрист Артём Пацев сообщил, что срок дисквалификации российского борца Анзора Болтукаева за нарушение антидопинговых правил сокращён до 10 месяцев.
27 январяТАСС
Сумоист из Грузии Тотиносин стал третьим европейцем, выигравшим турнир на Кубок императораТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Грузин Тотиносин (настоящее имя — Леван Горгадзе) досрочно выиграл турнир на Кубок императора, став третьим европейцем за всю историю профессионального сумо, которому удавалось это сделать.
25 январяТАСС
ASOIF выдвинула кандидатуру Лаловича на пост члена исполкома МОКТАСС, 25 января. Президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович может стать членом исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК), его кандидатуру выдвинула Ассоциация международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF). Об этом сообщается на сайте организации.
19 январяСпорт-Экспресс
Вспоминая Анатолия КолесоваВчера исполнилось бы 80 лет выдающемуся отечественному борцу, тренеру, спортивному руководителю Анатолию Ивановичу Колесову.
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