ASOIF выдвинула кандидатуру Лаловича на пост члена исполкома МОКТАСС, 25 января. Президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович может стать членом исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК), его кандидатуру выдвинула Ассоциация международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF). Об этом сообщается на сайте организации.
19 январяСпорт-Экспресс
Вспоминая Анатолия КолесоваВчера исполнилось бы 80 лет выдающемуся отечественному борцу, тренеру, спортивному руководителю Анатолию Ивановичу Колесову.