Сборная России 2

Из-за травм крестообразных связок колена на длительный срок выбыли основные центральные защитники сборной России Георгий Джикия и Виктор Васин. Велика вероятность, что они не смогут сыграть на чемпионате мира. А сегодня стало известно, что Василий Березуцкий принял окончательное решение не возвращаться в сборную. "СЭ" разбирается, как быть с самой проблемной линией национальной команды - центром обороны.
12 марта тренерский штаб национальной сборной России назовет состав для подготовки к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут соответственно 23 и 27 марта. Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России.
ТАСС, 6 марта. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал совет болельщикам приехать на чемпионат мира 2018 года с открытыми сердцами, чтобы лучше понять Россию. Слова Черчесова приводит пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА).
ТАСС, 5 марта. Тринадцатилетняя Настя Романова, победившая в конкурсе Российского футбольного союза (РФС), получила в подарок от игроков сборной России новый автомобиль, который поможет ей регулярно посещать реабилитационный центр для лечения. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
12 марта должен быть объявлен список игроков, приглашенных на сбор национальной команды, которой предстоят контрольные матчи с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта). А в дни первого тура после возобновления чемпионата России с главным тренером сборной пообщался обозреватель "СЭ".
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Василий Конов-мл. Ближайшее заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет в мае, заявил исполняющий обязанности главы организации Александр Алаев.
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России проведет контрольный матч с командой Турции в Москве на стадионе "Динамо". Об этом ТАСС сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев. В пятницу в Москве проходит заседание исполкома РФС.