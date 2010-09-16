Сборная России U-21

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Из-за травм крестообразных связок колена на длительный срок выбыли основные центральные защитники сборной России Георгий Джикия и Виктор Васин. Велика вероятность, что они не смогут сыграть на чемпионате мира. А сегодня стало известно, что Василий Березуцкий принял окончательное решение не возвращаться в сборную. "СЭ" разбирается, как быть с самой проблемной линией национальной команды - центром обороны.