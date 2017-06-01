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ТАРАСОВКА /Московская область/, 3 марта. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Спартак" готовы были выйти на матч четвертьфинала Кубка России в Самаре против "Крыльев Советов", но решение об отмене встречи было правильным. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.