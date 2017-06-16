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Мордовия

Страна/Город
Россия
Саранск
Год основания
1961
главный тренер
Марат Мустафин (с 16.06.2017 по н.в.)

Новости команды

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Новости Футбола

Перенесенный матч Кубка России Крылья Советов — Спартак пройдет 4 апреля
5 марта | Р-Спорт

Перенесенный матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет 4 апреля

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Перенесенный матч 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" состоится 4 апреля в Самаре, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Каррера: Спартак был готов выйти на игру с самарскими Крыльями Советов
3 марта | ТАСС

Каррера: «Спартак» был готов выйти на игру с самарскими «Крыльями Советов»

ТАРАСОВКА /Московская область/, 3 марта. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Спартак" готовы были выйти на матч четвертьфинала Кубка России в Самаре против "Крыльев Советов", но решение об отмене встречи было правильным. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Семин атакует
2 марта | Спорт-Экспресс

Семин атакует

Вчера главный тренер "Локо" Юрий Семин сделал заявление, которое существенно подогрело интерес к предстоящему в воскресенье дерби с красно‑белыми в 21-м туре чемпионата России. И дало повод еще раз вспомнить все обстоятельства переноса четвертьфинала Кубка страны "Крылья Советов" - "Спартак".
Перенесенный матч Кубка России Крылья Советов — Спартак точно пройдет в Самаре
28 февраля | ТАСС

Перенесенный матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» точно пройдет в Самаре

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Матч 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" состоится в Самаре, точная дата игры будет определена позднее.
Матч Кубка России Крылья Советов — Спартак перенесен из-за непогоды
28 февраля | Р-Спорт

Матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» перенесен из-за непогоды

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком", который должен был пройти в среду в Самаре, перенесен на другую дату из-за сложных погодных условий, сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Сергей Куликов: Перенос матча зависит от решения Тосно и Луч-Энергии
28 февраля | Onedivision.ru

Сергей Куликов: Перенос матча зависит от решения «Тосно» и «Луч-Энергии»

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, возглавляющий комиссию по инспекции стадионов прокомментировал ситуацию о переносах матчей 1\4 финала Кубка России.
Крылья Советов: Однозначно такой поляны на Металлурге зимой ещё не было
28 февраля | Чемпионат.com

«Крылья Советов»: Однозначно такой поляны на «Металлурге» зимой ещё не было

"Крылья Советов" опубликовали в социальной сети фотографию, на которой изображено состояние газона на домашнем стадионе "Металлург", где сегодня должна состояться встреча 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" (начало - в 17:30 мск).
06 марта

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