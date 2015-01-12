Апелляционный комитет АБФФ по клубному лицензированию рассмотрел апелляцию футбольного клуба Крумкачы по поводу решения не допустить воронов к процедуре лицензирования для участия в Высшей лиге чемпионата Беларуси.
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский футбольный клуб "Крумкачы" начнет новый сезон с дефицитом в два очка. Такое решение принято на сегодняшнем заседании комитета по статусу и переходам футболистов ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпион Беларуси БАТЭ открыл спарринговую программу второго турецкого сбора. В Белеке команда Олега Дулуба нанесла поражение алматинскому "Кайрату" (Д1) - 3:1 (Драгун, 15, Иванич, 54, Филипович, 58 - 51, с пенальти).
Ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) дисквалифицировала 25 человек за организацию и участие в договорных матчах. Такое решение принял Комитет контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам, сообщает официальный сайт организации.