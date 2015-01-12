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Минск

Страна/Город
Беларусь
Минск
Год основания
2003

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Новости Футбола

Футболисты брестского Динамо впервые выиграли Суперкубок Беларуси
10 марта | БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» впервые выиграли Суперкубок Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси, победив на поле ФК "Минск" борисовский БАТЭ со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Олег Леонтьев: Собирались признавать Крумкачы банкротом но видно что нам готовы идти навстречу
7 марта | Прессбол

Олег Леонтьев: Собирались признавать «Крумкачы» банкротом, но видно, что нам готовы идти навстречу

Директор ФК "Крумкачы" Олег Леонтьев прокомментировал для pressball.by решение комитета БФФ по статусу и переходам игроков перенести рассмотрение вопроса "воронов" на 10 марта.
Апелляционный комитет АБФФ отклонил апелляцию ФК Крумкачы
6 марта | СБ - Беларусь сегодня

Апелляционный комитет АБФФ отклонил апелляцию ФК «Крумкачы»

Апелляционный комитет АБФФ по клубному лицензированию рассмотрел апелляцию футбольного клуба Крумкачы по поводу решения не допустить воронов к процедуре лицензирования для участия в Высшей лиге чемпионата Беларуси.
Минские Крумкачы стартуют в новом футбольном сезоне с дефицитом в два очка
2 марта | БЕЛТА

Минские «Крумкачы» стартуют в новом футбольном сезоне с дефицитом в два очка

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский футбольный клуб "Крумкачы" начнет новый сезон с дефицитом в два очка. Такое решение принято на сегодняшнем заседании комитета по статусу и переходам футболистов ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.
ФК Крумкачы лишили двух очков появились новые заявления к клубу о погашении задолженностей
2 марта | Прессбол

ФК «Крумкачы» лишили двух очков, появились новые заявления к клубу о погашении задолженностей

Сегодня на заседании комитета по статусу и переходам футболистов было принято решение снять с ФК "Крумкачы" 2 очка в любом соревновании, в котором они начнут сезон.
Инвестор Крумкачоў — 26-летний бизнесмен из Армении Ваге Мартиросян бюджет на сезон — 600 тыс. долларов
28 февраля | Прессбол

Инвестор «Крумкачоў» — 26-летний бизнесмен из Армении Ваге Мартиросян, бюджет на сезон — 600 тыс. долларов

26-летний бизнесмен из Армении Ваге Мартиросян, к которому перешел контрольный пакет акций клуба "Крумкачы", рассказал о мотивах сотрудничества с "воронами".
Голы Драгуна Иванича и Филиповича принесла БАТЭ победу над Кайратом на сборе в Белеке
23 февраля | Прессбол

Голы Драгуна, Иванича и Филиповича принесла БАТЭ победу над «Кайратом» на сборе в Белеке

Чемпион Беларуси БАТЭ открыл спарринговую программу второго турецкого сбора. В Белеке команда Олега Дулуба нанесла поражение алматинскому "Кайрату" (Д1) - 3:1 (Драгун, 15, Иванич, 54, Филипович, 58 - 51, с пенальти).
Агент Милевского: Артем стал бы очень классным тренером. У него есть все качества чтобы добиться на этом поприще хороших результатов
21 февраля | Прессбол

Агент Милевского: Артем стал бы очень классным тренером. У него есть все качества, чтобы добиться на этом поприще хороших результатов

Футбольный агент Александр Панков рассказал, что его клиент Артем Милевский, выступающий в брестском "Динамо", по окончании карьеры мог бы реализовать себя в нескольких сферах.
Чемпион Казахстана в составе Шахтера пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи
20 февраля | Vesti.kz

Чемпион Казахстана в составе «Шахтера» пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) дисквалифицировала 25 человек за организацию и участие в договорных матчах. Такое решение принял Комитет контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам, сообщает официальный сайт организации.
06 марта

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