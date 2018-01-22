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Сборная Словении

Главный тренер
Кари Саволайнен (с 22.01.2018 по н.в.)

Новости команды

Обзор дня: лишь бы не уснуть
21 февраля | Спорт-Экспресс

Обзор дня: лишь бы не уснуть

Сборная России только сама себе может создать проблемы в четвертьфинале Олимпиады, игрок КХЛ попался на допинге, а в "Автомобилист" отправляют скандального тренера.
КХЛ применит санкции к словенскому хоккеисту Егличу в соответствии с вердиктом МОК
20 февраля | ТАСС

КХЛ применит санкции к словенскому хоккеисту Егличу в соответствии с вердиктом МОК

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) готова применить санкции к нападающему сборной Словении и нижнекамского "Нефтехимика" Жиге Егличу в соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.
Муршак: Сборная Словении поддерживает отстраненного за допинг хоккеиста Еглича
20 февраля | ТАСС

Муршак: Сборная Словении поддерживает отстраненного за допинг хоккеиста Еглича

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Все хоккеисты сборной Словении полностью поддерживают отстраненного за употребление допинга нападающего Жигу Еглича. Об этом журналистам сообщил капитан команды Ян Муршак.
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Актуальные новости

Словенские хоккеисты не опасаются дисквалификации на ОИ после допинга у Еглича
20 февраля | ТАСС

Словенские хоккеисты не опасаются дисквалификации на ОИ после допинга у Еглича

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Хоккейного союза Словении Матьяж Раковец не опасается, что результаты сборной Словении на мужском олимпийском хоккейном турнире будут аннулированы из- за обнаружения у ее игрока Жиги Еглича в крови запрещенных препаратов. Об этом Раковец сообщил ТАСС.
Жига Еглич: Забыл сообщить о лекарстве от астмы в качестве терапевтического исключения
20 февраля | Спорт-Экспресс

Жига Еглич: Забыл сообщить о лекарстве от астмы в качестве терапевтического исключения

Нападающий сборной Словении Жига Еглич, сдавший положительный допинг-тест на Олимпиаде-2018, объяснил нахождение в его организме фенотерола последствием использования лекарства от астмы.
Хоккеисты сборной Словении обыграли словаков и заняли 2-е место в группе В на ОИ-2018
17 февраля | Р-Спорт

Хоккеисты сборной Словении обыграли словаков и заняли 2-е место в группе В на ОИ-2018

КАННЫН, 17 фев - РИА Новости. Хоккеисты сборной Словении по буллитам переиграли команду Словакии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане и вышли на второе место в квартете В.
Ковальчук повторил рекорд Буре по голам россиян на Олимпиадах
16 февраля | Р-Спорт

Ковальчук повторил рекорд Буре по голам россиян на Олимпиадах

КАННЫН, 16 фев - РИА Новости, Александр Рогулев. Форвард сборной России Илья Ковальчук, оформив дубль в матче с командой Словении, повторил рекорд по голам за национальную команду на Олимпийских играх.
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана