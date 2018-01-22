Сборная Словении

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Хоккейного союза Словении Матьяж Раковец не опасается, что результаты сборной Словении на мужском олимпийском хоккейном турнире будут аннулированы из- за обнаружения у ее игрока Жиги Еглича в крови запрещенных препаратов. Об этом Раковец сообщил ТАСС.