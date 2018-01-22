Сборная Словении

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) готова применить санкции к нападающему сборной Словении и нижнекамского "Нефтехимика" Жиге Егличу в соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Все хоккеисты сборной Словении полностью поддерживают отстраненного за употребление допинга нападающего Жигу Еглича. Об этом журналистам сообщил капитан команды Ян Муршак.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Хоккейного союза Словении Матьяж Раковец не опасается, что результаты сборной Словении на мужском олимпийском хоккейном турнире будут аннулированы из- за обнаружения у ее игрока Жиги Еглича в крови запрещенных препаратов. Об этом Раковец сообщил ТАСС.
КАННЫН, 17 фев - РИА Новости. Хоккеисты сборной Словении по буллитам переиграли команду Словакии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане и вышли на второе место в квартете В.
КАННЫН, 16 фев - РИА Новости, Александр Рогулев. Форвард сборной России Илья Ковальчук, оформив дубль в матче с командой Словении, повторил рекорд по голам за национальную команду на Олимпийских играх.