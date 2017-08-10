Сборная Словакии

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МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российские хоккеисты должны меньше обращать внимание на то давление, которое они сейчас испытывают как главные фавориты Олимпийских игр в Пхёнчхане, чтобы успешно выступить на турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.