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Сборная Словакии

Главный тренер
Крэйг Рэмзи (с 10.08.2017 по н.в.)

Новости команды

Хоккеисты сборной Словении обыграли словаков и заняли 2-е место в группе В на ОИ-2018
17 февраля | Р-Спорт

Хоккеисты сборной Словении обыграли словаков и заняли 2-е место в группе В на ОИ-2018

КАННЫН, 17 фев - РИА Новости. Хоккеисты сборной Словении по буллитам переиграли команду Словакии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане и вышли на второе место в квартете В.
Быков: Российским хоккеистам нужно абстрагироваться от давления из-за статуса фаворита ОИ
15 февраля | ТАСС

Быков: Российским хоккеистам нужно абстрагироваться от давления из-за статуса фаворита ОИ

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российские хоккеисты должны меньше обращать внимание на то давление, которое они сейчас испытывают как главные фавориты Олимпийских игр в Пхёнчхане, чтобы успешно выступить на турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
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Обзор дня: подготовились к Олимпиаде…
15 февраля | Спорт-Экспресс

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Сборная России уже не покажет стопроцентный результат в Пхенчхане, Артемий Панарин сделал нелогичный вывод, а Андрей Миронов опять пострадал из-за агента-бездельника.
Колобков: Статус фаворита ОИ накладывает на хоккеистов РФ определенную ответственность
14 февраля | ТАСС

Колобков: Статус фаворита ОИ накладывает на хоккеистов РФ определенную ответственность

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Статус главных фаворитов Олимпийских игр в Пхёнчхане повышает уровень ответственности у российских хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
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