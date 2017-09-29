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Динамо Р

Страна/Город
Латвия
Рига
Главный тренер
Гиртс Анкипанс (с 29.09.2017 по н.в.)

Новости команды

Хоккеисты минского Динамо победили в заключительном домашнем матче чемпионата КХЛ
27 февраля | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» победили в заключительном домашнем матче чемпионата КХЛ

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу над рижскими одноклубниками со счетом 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) в заключительном домашнем матче десятого чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Новости Хоккея

Глава профсоюза игроков КХЛ увязал разговоры об инциденте с судьей с желанием его очернить
10 марта | ТАСС

Глава профсоюза игроков КХЛ увязал разговоры об инциденте с судьей с желанием его очернить

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко считает, что обсуждение инцидента на матче Кубка Вызова в рамках Объединенной корпоративной хоккейной лиги, в котором он ударил главного судью Владислава Киселева, является спланированной акцией и желанием очернить его. Такое мнение он высказал ТАСС.
Ак Барс победил Амур и вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ
10 марта | ТАСС

«Ак Барс» победил «Амур» и вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ

ТАСС, 10 марта. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 победил хабаровский "Амур" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Казани.
Йокерит вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ где сыграет с ЦСКА
9 марта | ТАСС

«Йокерит» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ, где сыграет с ЦСКА

ТАСС, 9 марта. Финский "Йокерит" победил "Сочи" в овертайме со счетом 2:1 в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Хельсинки.
06 марта

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