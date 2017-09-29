27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу над рижскими одноклубниками со счетом 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) в заключительном домашнем матче десятого чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко считает, что обсуждение инцидента на матче Кубка Вызова в рамках Объединенной корпоративной хоккейной лиги, в котором он ударил главного судью Владислава Киселева, является спланированной акцией и желанием очернить его. Такое мнение он высказал ТАСС.
ТАСС, 10 марта. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 победил хабаровский "Амур" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Казани.
ТАСС, 9 марта. Финский "Йокерит" победил "Сочи" в овертайме со счетом 2:1 в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Хельсинки.