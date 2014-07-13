ТАСС, 10 марта. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 победил хабаровский "Амур" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Казани.
ХАБАРОВСК, 8 мар - РИА Новости, Александр Рогулев. Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с хабаровским "Амуром" сыграет в тройке с Владимиром Ткачевым и Станиславом Галиевым.
ХАБАРОВСК, 7 мар - РИА Новости, Александр Рогулев. Участие нападающего "Амура" Александра Горшкова в матчах первого раунда плей-офф КХЛ с казанским "Ак Барсом" находится под вопросом, сообщили РИА Новости в пресс-службе хабаровской команды.
Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в преддверии первого матча первого раунда Кубка Гагарина с "Амуром" оценил силу соперника и отметил, что игра в неравных составах приобретает ключевое значение.