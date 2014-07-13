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Ак Барс

Страна/Город
Россия
Казань
Главный тренер
Зинэтула Билялетдинов (с 13.07.2014 по н.в.)

Новости команды

Ак Барс победил Амур и вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ
10 марта | ТАСС

«Ак Барс» победил «Амур» и вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ

ТАСС, 10 марта. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 победил хабаровский "Амур" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Казани.
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Актуальные новости

Форвард Ак Барса Зарипов сыграет в звене с Ткачевым и Галиевым против Амура
8 марта | Р-Спорт

Форвард «Ак Барса» Зарипов сыграет в звене с Ткачевым и Галиевым против «Амура»

ХАБАРОВСК, 8 мар - РИА Новости, Александр Рогулев. Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с хабаровским "Амуром" сыграет в тройке с Владимиром Ткачевым и Станиславом Галиевым.
Участие хоккеиста Амура Горшкова в серии плей-офф с Ак Барсом под вопросом
7 марта | Р-Спорт

Участие хоккеиста «Амура» Горшкова в серии плей-офф с «Ак Барсом» под вопросом

ХАБАРОВСК, 7 мар - РИА Новости, Александр Рогулев. Участие нападающего "Амура" Александра Горшкова в матчах первого раунда плей-офф КХЛ с казанским "Ак Барсом" находится под вопросом, сообщили РИА Новости в пресс-службе хабаровской команды.
Зинэтула Билялетдинов: С Зариповым ничего не случилось готовится
3 марта | Спорт-Экспресс

Зинэтула Билялетдинов: С Зариповым ничего не случилось, готовится

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в преддверии первого матча первого раунда Кубка Гагарина с "Амуром" оценил силу соперника и отметил, что игра в неравных составах приобретает ключевое значение.
06 марта

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