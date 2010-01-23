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Данди Юнайтед

Страна/Город
Шотландия
Данди
Год основания
1909
Главный тренер
Питер Хьюстон (с 23.01.2010 по н.в.)
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Новости Футбола

Четвертая замена и видеоповторы: футбол уже не тот
4 марта | Газета.Ру

Четвертая замена и видеоповторы: футбол уже не тот

Международный совет футбольных ассоциаций принял два ключевых для будущего футбола решения - официально одобрены были система видеоповторов, а также четвертая замена. Данные изменения, возможно, будут применены уже на чемпионате мира в России.
Алаев: РФС намерен провести самые серьезные реформы в истории организации
2 марта | ТАСС

Алаев: РФС намерен провести самые серьезные реформы в истории организации

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский футбольный союз (РФС) намерен провести самые серьезные реформы в истории организации. Об этом ТАСС рассказал и. о. президента РФС Александр Алаев.
Алаев: РФС определился с кандидатурой нового спортивного директора организации
2 марта | ТАСС

Алаев: РФС определился с кандидатурой нового спортивного директора организации

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский футбольный союз (РФС) определился с кандидатурой нового спортивного директора организации. Об этом ТАСС сообщил и. о. президента РФС Александр Алаев.
Инфантино: Применение видеоповторов в футболе успешно в 99 случаев
2 марта | ТАСС

Инфантино: Применение видеоповторов в футболе успешно в 99% случаев

ТАСС, 2 марта. Применение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в 99% случаев является успешным. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, чьи слова приводит издание Mundo Deportivo.
Алаев: Ближайший исполком Российского футбольного союза пройдет в мае
2 марта | Р-Спорт

Алаев: Ближайший исполком Российского футбольного союза пройдет в мае

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Василий Конов-мл. Ближайшее заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет в мае, заявил исполняющий обязанности главы организации Александр Алаев.
06 марта

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