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Все три российских команды проиграли свои первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Тренеры и игроки ЦСКА, "Локомотива" и "Зенита" рассказали о своих впечатлениях от первой части противостояний с французским "Лионом", испанским "Атлетико" и немецким "РБ Лейпцигом".