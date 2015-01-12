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МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Бюджет владикавказского футбольного клуба "Спартак" на 2018 год останется на прежнем уровне - 30 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил тренер Юрий Газзаев, который подтвердил, что возглавит владикавказскую команду как минимум до мая.