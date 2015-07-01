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Самтредиа

Страна/Город
Грузия
Самтредиа
главный тренер
Георгий Цецадзе (с 1.07.2015 по н.в.)
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Новости Футбола

Почеттино: В перерыве видел как Аньелли и Маротта пытались надавить на судью
9 марта | Чемпионат.com

Почеттино: В перерыве видел, как Аньелли и Маротта пытались надавить на судью

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино обвинил президента "Ювентуса" Андреа Аньелли и генерального директора клуба Джузеппе Маротту в попытках вмешаться в работу судьи Шимона Марциняка во время ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
УЕФА открыл дело против ПСЖ по итогам матча Лиги чемпионов с Реалом
8 марта | Р-Спорт

УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча Лиги чемпионов с «Реалом»

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении французского "Пари Сен-Жермен" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
“Реал” был создан чтобы побеждать в Лиге чемпионов
7 марта | Газета.Ру

«“Реал” был создан, чтобы побеждать в Лиге чемпионов»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал заслуженной победу его команды над "ПСЖ", а наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своих подопечных "за отношение к делу" по итогам матча с "Порту" - минувшей ночью определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов - 2017/18. "Газета.Ru" рассказывает о встречах главного клубного турнира Старого Света.
Президент ПСЖ Аль-Хелаифи разочарован поражением от Реала в Лиге чемпионов
7 марта | Р-Спорт

Президент ПСЖ Аль-Хелаифи разочарован поражением от «Реала» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что очень разочарован поражением команды от мадридского "Реала" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Эмери: Не обидно проиграть Реалу обидно вылететь в 1/8 финала Лиги чемпионов
7 марта | Р-Спорт

Эмери: Не обидно проиграть «Реалу», обидно вылететь в 1/8 финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери заявил, что ему не обидно проиграть мадридскому "Реалу" в плей-офф Лиги чемпионов, а обидно вылететь из турнира на стадии 1/8 финала.
06 марта

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