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Окжетпес

Страна/Город
Казахстан
Кокшетау
Год основания
1968

Новости команды

Окжетпес уступил македонскому клубу
4 февраля | Sports.kz

«Окжетпес» уступил македонскому клубу

Кокшетауский "Окжетпес" уступил македонскому клубу "Шкупи" в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции со счетом - 1:2, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Новости Футбола

ПФЛК объяснила неполадки в трансляциях первого тура КПЛ
11 марта, 20:42 | Sports.kz

ПФЛК объяснила неполадки в трансляциях первого тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) принесла извинения всем любителям футбола и разъяснила ситуацию о технических неполадках в трансляциях матчей 1 тура Чемпионата Казахстана по футболу на ПФЛК-ТВ.
Акжайык сыграет с Астаной без четырех основных футболистов
10 марта | Sports.kz

«Акжайык» сыграет с «Астаной» без четырех основных футболистов

Как стало известно Sports.kz, в завтрашнем противостоянии первого тура чемпионата Казахстана 2018 года в Премьер-Лиге на "Астана Арене" с чемпионом страны уральская команда будет играть без четырех футболистов своего основного состава.
Иртыш. Ради хайпа
10 марта | Sports.kz

«Иртыш». Ради хайпа

Старт чемпионата Казахстана 2018 года по футболу в Премьер-Лиге уже на носу. Вот-вот застучат весело мячи по где-то зеленым, а в других местах не особо, отечественным футбольным полям. Один из обладателей рекорда по завоеванию чемпионских званий в стране "Иртыш" принимает в первом туре на своем поле "Атырау". И, откровенно говоря, за пентакампеонов довольно тревожно.
06 марта

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