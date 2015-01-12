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Старт чемпионата Казахстана 2018 года по футболу в Премьер-Лиге уже на носу. Вот-вот застучат весело мячи по где-то зеленым, а в других местах не особо, отечественным футбольным полям. Один из обладателей рекорда по завоеванию чемпионских званий в стране "Иртыш" принимает в первом туре на своем поле "Атырау". И, откровенно говоря, за пентакампеонов довольно тревожно.