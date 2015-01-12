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Кайсар

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Кызылорда

Новости команды

Кайсар обыграл эстонский клуб
12 февраля | Sports.kz

«Кайсар» обыграл эстонский клуб

Кызылординский "Кайсар" одержал победу над эстонской "Левадией" в товарищеском матче учебно-тренировочного сбора в Турции со счетом - 2:1, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Кайсар подписал Марка Гурмана
31 января | Vesti.kz

«Кайсар» подписал Марка Гурмана

Казахстанский защитник Марк Гурман перешел в ФК "Кайсар". Как сообщается на сайте кызылординского клуба, соглашение рассчитано на один год.
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Новости Футбола

ПФЛК объяснила неполадки в трансляциях первого тура КПЛ
11 марта, 20:42 | Sports.kz

ПФЛК объяснила неполадки в трансляциях первого тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) принесла извинения всем любителям футбола и разъяснила ситуацию о технических неполадках в трансляциях матчей 1 тура Чемпионата Казахстана по футболу на ПФЛК-ТВ.
Акжайык сыграет с Астаной без четырех основных футболистов
10 марта | Sports.kz

«Акжайык» сыграет с «Астаной» без четырех основных футболистов

Как стало известно Sports.kz, в завтрашнем противостоянии первого тура чемпионата Казахстана 2018 года в Премьер-Лиге на "Астана Арене" с чемпионом страны уральская команда будет играть без четырех футболистов своего основного состава.
Иртыш. Ради хайпа
10 марта | Sports.kz

«Иртыш». Ради хайпа

Старт чемпионата Казахстана 2018 года по футболу в Премьер-Лиге уже на носу. Вот-вот застучат весело мячи по где-то зеленым, а в других местах не особо, отечественным футбольным полям. Один из обладателей рекорда по завоеванию чемпионских званий в стране "Иртыш" принимает в первом туре на своем поле "Атырау". И, откровенно говоря, за пентакампеонов довольно тревожно.
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

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