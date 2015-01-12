Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) принесла извинения всем любителям футбола и разъяснила ситуацию о технических неполадках в трансляциях матчей 1 тура Чемпионата Казахстана по футболу на ПФЛК-ТВ.
Как стало известно Sports.kz, в завтрашнем противостоянии первого тура чемпионата Казахстана 2018 года в Премьер-Лиге на "Астана Арене" с чемпионом страны уральская команда будет играть без четырех футболистов своего основного состава.
Старт чемпионата Казахстана 2018 года по футболу в Премьер-Лиге уже на носу. Вот-вот застучат весело мячи по где-то зеленым, а в других местах не особо, отечественным футбольным полям. Один из обладателей рекорда по завоеванию чемпионских званий в стране "Иртыш" принимает в первом туре на своем поле "Атырау". И, откровенно говоря, за пентакампеонов довольно тревожно.