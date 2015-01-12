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Сборная Босниы и Герцеговины U-21

Новости команды

ЦСКА разрешил Рахимичу совмещать работу в ДЮСШ и сборной Боснии и Герцеговины
13 января | ТАСС

ЦСКА разрешил Рахимичу совмещать работу в ДЮСШ и сборной Боснии и Герцеговины

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство московского ЦСКА разрешило тренеру ДЮСШ Элвиру Рахимичу совмещать работу в школе и сборной Боснии и Герцеговины по футболу. Об этом Рахимич рассказал ТАСС.
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Новости Футбола

Людас Румбутис назвал состав молодежной сборной Беларуси на игру с футболистами Сан-Марино
8 марта | БЕЛТА

Людас Румбутис назвал состав молодежной сборной Беларуси на игру с футболистами Сан-Марино

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Людас Румбутис определил состав на матч с футболистами Сан-Марино, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Молодежная сборная Казахстана решила обойтись без футболистов Астаны в отборе на Евро-2019
7 марта | Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана решила обойтись без футболистов «Астаны» в отборе на Евро-2019

Тренерский штаб молодежной сборная Казахстана по футболу (U-21) во главе с Талгатом Байсуфиновым объявил состав на домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборных Франции и Люксембурга, информирует официальный сайт КФФ.
06 марта

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