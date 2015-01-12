Сборная Босниы и Герцеговины U-21

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МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство московского ЦСКА разрешило тренеру ДЮСШ Элвиру Рахимичу совмещать работу в школе и сборной Боснии и Герцеговины по футболу. Об этом Рахимич рассказал ТАСС.