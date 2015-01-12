Сборная Босниы и Герцеговины U-21

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство московского ЦСКА разрешило тренеру ДЮСШ Элвиру Рахимичу совмещать работу в школе и сборной Боснии и Герцеговины по футболу. Об этом Рахимич рассказал ТАСС.
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Людас Румбутис определил состав на матч с футболистами Сан-Марино, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Тренерский штаб молодежной сборная Казахстана по футболу (U-21) во главе с Талгатом Байсуфиновым объявил состав на домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборных Франции и Люксембурга, информирует официальный сайт КФФ.