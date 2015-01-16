Сборная МолдавииU-21

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Тренерский штаб молодежной сборная Казахстана по футболу (U-21) во главе с Талгатом Байсуфиновым объявил состав на домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборных Франции и Люксембурга, информирует официальный сайт КФФ.