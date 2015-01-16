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Сборная МолдавииU-21

главный тренер
Игорь Урсаки (с 16.01.2015 по 12.08.2015)

Новости команды

Бывший тренер ФК Зенит Александр Спиридон возглавил сборную Молдавии
12 января | Р-Спорт

Бывший тренер ФК «Зенит» Александр Спиридон возглавил сборную Молдавии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший помощник экс-главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Мирчи Луческу Александр Спиридон назначен главным тренером сборной Молдавии, сообщается на официальной странице Федерации футбола Молдавии (FMF) в Facebook.
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Новости Футбола

Людас Румбутис назвал состав молодежной сборной Беларуси на игру с футболистами Сан-Марино
8 марта | БЕЛТА

Людас Румбутис назвал состав молодежной сборной Беларуси на игру с футболистами Сан-Марино

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Людас Румбутис определил состав на матч с футболистами Сан-Марино, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Молодежная сборная Казахстана решила обойтись без футболистов Астаны в отборе на Евро-2019
7 марта | Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана решила обойтись без футболистов «Астаны» в отборе на Евро-2019

Тренерский штаб молодежной сборная Казахстана по футболу (U-21) во главе с Талгатом Байсуфиновым объявил состав на домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборных Франции и Люксембурга, информирует официальный сайт КФФ.
06 марта

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