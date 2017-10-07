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Слован

Страна/Город
Словакия
Братислава
Главный тренер
Эдуард Занковец (с 7.10.2017 по н.в.)

Новости команды

Хоккеисты минского Динамо завершили сезон в КХЛ гостевым поражением от Слована
2 марта | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» завершили сезон в КХЛ гостевым поражением от «Слована»

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" завершили сезон в Континентальной хоккейной лиге гостевым поражением от "Слована" - 2:4 (1:2, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Слован отзаявил Ржепика и Микуша которые выступят на ОИ-2018
26 января | Р-Спорт

«Слован» отзаявил Ржепика и Микуша, которые выступят на ОИ-2018

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Братиславский "Слован" на своем официальном сайте объявил об уходе из команды хоккеистов Михала Ржепика и Юрая Микуша, которые выступят за сборные Чехии и Словакии соответственно на зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
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Новости Хоккея

Глава профсоюза игроков КХЛ увязал разговоры об инциденте с судьей с желанием его очернить
10 марта | ТАСС

Глава профсоюза игроков КХЛ увязал разговоры об инциденте с судьей с желанием его очернить

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко считает, что обсуждение инцидента на матче Кубка Вызова в рамках Объединенной корпоративной хоккейной лиги, в котором он ударил главного судью Владислава Киселева, является спланированной акцией и желанием очернить его. Такое мнение он высказал ТАСС.
Ак Барс победил Амур и вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ
10 марта | ТАСС

«Ак Барс» победил «Амур» и вышел в ¼ финала плей-офф КХЛ

ТАСС, 10 марта. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 победил хабаровский "Амур" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Казани.
06 марта

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