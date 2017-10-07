МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Братиславский "Слован" на своем официальном сайте объявил об уходе из команды хоккеистов Михала Ржепика и Юрая Микуша, которые выступят за сборные Чехии и Словакии соответственно на зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко считает, что обсуждение инцидента на матче Кубка Вызова в рамках Объединенной корпоративной хоккейной лиги, в котором он ударил главного судью Владислава Киселева, является спланированной акцией и желанием очернить его. Такое мнение он высказал ТАСС.
ТАСС, 10 марта. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 победил хабаровский "Амур" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Казани.