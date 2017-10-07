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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Братиславский "Слован" на своем официальном сайте объявил об уходе из команды хоккеистов Михала Ржепика и Юрая Микуша, которые выступят за сборные Чехии и Словакии соответственно на зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.