5 марта Спорт-Экспресс

«Те, кто осуждает спортсменов за продажу автомобилей, — не очень умные люди»

Бронзовый призер Олимпиады в лыжной акробатике Илья БУРОВ рассказал, что ему понравился кроссовер, полученный за призовое место на Играх-2018, и он уже переправил его из Москвы на малую родину. При этом фристайлист призвал не нагнетать обстановку вокруг тех спортсменов, которые решили продать машины престижного класса, и не равнять их всех между собой.