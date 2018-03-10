Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Угроза Киева в адрес «Газпрома» вызвала недоумение в ЕС
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Варварские и бесполезные способы лечения простуды
Минкульт отреагировал на «безобразную выходку» Михаила Ефремова
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Локомотив М
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс1
Ванкувер Кэнакс0
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Хоккей. НХЛ
02:30
Питтсбург Пингвинз3
Даллас Старз1
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Бетис
Хоккей. НХЛ
02:00
Калгари Флэймз2
Нью-Йорк Айлендерс5
Футбол. Зарубежный
11.03
Тулуза1
Марсель2
Футбол. Зарубежный
11.03
Атлетик2
Леганес0
Футбол. Зарубежный
11.03
Интер0
Наполи0
Все события
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу в матче РФПЛ
«Локомотив» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
Зимние / Лыжный спорт
Российский горнолыжник Бугаев стал седьмым в скоростном спуске на Паралимпиаде
Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира в Норвегии
Суперсерия продолжается. Вылегжанин сотворил сенсацию в Осло
Марит Бьерген выиграла гонку на 30 км на этапе Кубка мира
Актуальные новости
10 мартаТАСС
Российский горнолыжник Францев занял пятое место в скоростном спуске на ПаралимпиадеПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Россиянин Иван Францев занял пятое место в соревнованиях по горнолыжному спорту в скоростном спуске среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.
10 мартаТАСС
Российская горнолыжница Папулова стала пятой в скоростном спуске на ПаралимпиадеПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Мария Папулова заняла пятое место в соревнованиях по горнолыжному спорту в скоростном спуске в классе «стоя» на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.
9 мартаТАСС
Лыжники Большунов и Непряева пропустят марафоны на этапе Кубка мира в ХолменколленеТАСС, 9 марта. Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева пропустят марафоны на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
9 мартаР-Спорт
Американская горнолыжница Шиффрин второй год подряд победила в общем зачете КММОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин второй год подряд стала обладательницей большого Хрустального глобуса — награды, вручаемой за победу в общем зачете Кубка мира.
8 мартаЧемпионат.com
Клебо: Большунов — хороший парень, но не понимает ни слова по-английскиНорвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о том, как общается с россиянином Александром Большуновым.
7 мартаСпорт-Экспресс
У России снова медаль в лыжах! Но норвежцев было не достать21-летний Александр Большунов стал третьим на этапе Кубка мира в Норвегии.
7 мартаТАСС
Российская лыжница Непряева стала четвертой в спринте на этапе Кубка мира в НорвегииТАСС, 7 марта. Россиянка Наталья Непряева заняла четвертое место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене. В финале она показала результат 3 минуты 12,50 секунды.
7 мартаТАСС
Российский лыжник Большунов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в НорвегииТАСС, 7 марта. Россиянин Александр Большунов занял третье место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене. Спортсмен в финале показал результат 2 минуты 48,47 секунды.
7 мартаТАСС
Норвежская лыжница Йохауг выйдет на старт впервые после дисквалификации 21 апреляТАСС, 7 марта. Норвежская лыжница Тереза Йохауг 21 апреля примет участие в гонке «Скарвереннет», которая станет ее первым стартом после дисквалификации. Об этом сообщает телеканал NRK.
6 мартаТАСС
МПК допустил российскую лыжницу Лысову до Паралимпиады-2018МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение допустить до зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане российскую лыжницу Михалину Лысову и спортсмена-ведущего Алексея Иванова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).
6 мартаTeamRussia.pro
Немец Чарнке объяснил, почему выступил в супермарафоне в российской формеСупермарафон прошел в Швеции.
5 мартаСпорт-Экспресс
«Те, кто осуждает спортсменов за продажу автомобилей, — не очень умные люди»Бронзовый призер Олимпиады в лыжной акробатике Илья БУРОВ рассказал, что ему понравился кроссовер, полученный за призовое место на Играх-2018, и он уже переправил его из Москвы на малую родину. При этом фристайлист призвал не нагнетать обстановку вокруг тех спортсменов, которые решили продать машины престижного класса, и не равнять их всех между собой.
5 мартаСпорт-Экспресс
Глеб Ретивых: Клебо можно обыгрывать. Меня лишили этого шанса в ПхенчханеПризер этапа Кубка мира — про тактику, обиду на МОК, олимпийские премии, Йоханнеса Клебо и Сергея Устюгова.
5 мартаТАСС
ФЛГР: Всероссийские соревнования для недопущенных на ОИ лыжников прошли на высоком уровнеМОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Всероссийские спортивные соревнования для лыжников, не получивших приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане, прошли на самом высоком уровне. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
5 мартаИзвестия
Елена Вяльбе планирует переизбираться на пост президента ФЛГРВыборы главы Федерации лыжных гонок России вновь могут пройти на безальтернативной основе.
4 мартаР-Спорт
Польский летающий лыжник Стох победил на этапе Кубка мира в ФинляндииМОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Поляк Камил Стох одержал победу в индивидуальных соревнованиях на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в финском Лахти.
4 мартаСпорт-Экспресс
Супернорвежцы отдыхают: Клебо и Бьорген не выдерживают темпа россиянНа первом этапе Кубка мира после завершения Олимпийских игр в Пхенчхане российские лыжники продолжили удивлять. Вторыми местами отметились Глеб Ретивых в спринте, а также Наталья Непряева и Александр Большунов в гонках с раздельным стартом.
4 мартаТАСС
Серебряный призер ОИ-2010 немец Чарнке выступил в лыжной гонке в форме сборной РоссииТАСС, 4 марта. Немецкий лыжник Тим Чарнке выступил в шведском супермарафоне «Васалоппет» в форме сборной России. Об этом сообщает издание Expressen.
4 мартаСоветский спорт
Глеб Ретивых: Клэбо — феномен? Ничего особенногоРоссийский лыжник Глеб Ретивых завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Лахти, после чего дал интервью «Советскому спорту».
4 мартаР-Спорт
Хиршер в седьмой раз выиграл большой Хрустальный глобусМОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер в седьмой раз подряд стал обладателем большого Хрустального глобуса, который вручается за победу в общем зачете Кубка мира.
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Даллас»
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу в матче РФПЛ
«Локомотив» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России
Не наша война. Хинц выиграла масс-старт, Юрлова далеко
КХЛ покинут только «Лада» и «Югра»?
РФПЛ разрешила «Уралу» и «Локомотиву» сыграть в Екатеринбурге
Спорт-Экспресс
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Юлия Самойлова представила песню для «Евровидения 2018»: видео В 2017 году певица не попала на конкурс, так как СБУ запретила ей въезд на Украину из-за концерта в Крыму
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки Актер впервые показал лицо маленькой Маши.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь