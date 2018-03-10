МПК допустил российскую лыжницу Лысову до Паралимпиады-2018МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение допустить до зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане российскую лыжницу Михалину Лысову и спортсмена-ведущего Алексея Иванова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Те, кто осуждает спортсменов за продажу автомобилей, — не очень умные люди»Бронзовый призер Олимпиады в лыжной акробатике Илья БУРОВ рассказал, что ему понравился кроссовер, полученный за призовое место на Играх-2018, и он уже переправил его из Москвы на малую родину. При этом фристайлист призвал не нагнетать обстановку вокруг тех спортсменов, которые решили продать машины престижного класса, и не равнять их всех между собой.