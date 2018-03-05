Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили на предложение «выслать всех русских»
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
"Я решил, что это салют": Путин об обстреле его вертолета в Чечне
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Локомотив М
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс1
Ванкувер Кэнакс0
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Хоккей. НХЛ
02:30
Питтсбург Пингвинз3
Даллас Старз1
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Бетис
Хоккей. НХЛ
02:00
Калгари Флэймз2
Нью-Йорк Айлендерс5
Футбол. Зарубежный
11.03
Тулуза1
Марсель2
Футбол. Зарубежный
11.03
Атлетик2
Леганес0
Футбол. Зарубежный
11.03
Интер0
Наполи0
Все события
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Даллас»
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
Игровые / Регби
Россия проиграла Испании на этапе Мировой серии по регби-7
Сборная США по регби-7 одержала победу на домашнем этапе Мировой серии в Лас-Вегасе
Сборная России по регби уступила Грузии в матче чемпионата Европы
С высоко поднятой головой
Актуальные новости
5 мартаСпорт-Экспресс
«Нет ощущения, что мы ушли с поля проигравшими»В субботу в Клуже сборная России по регби в рамках чемпионата Европы встречалась со сборной Румынии. К этой игре обе команды подошли после болезненных поражений от сборной Испании. Для нашей команды — это был матч «жизни и смерти» в борьбе за Кубок мира-2019.
5 мартаР-Спорт
Россияне проиграли испанцам на этапе Мировой серии по регби-7 в Лас-ВегасеМОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сборная России по регби-7 потерпела поражение от команды Испании в полуфинале турнира за 13-е место на этапе Мировой серии в Лас-Вегасе (США).
4 мартаР-Спорт
Россияне проиграли шотландцам на этапе Мировой серии по регби-7 в СШАМОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сборная России по регби-7 проиграла команде Шотландии в турнире за девятое место на этапе Мировой серии в Лас-Вегасе (США).
4 мартаР-Спорт
Россияне уступили французам на этапе Мировой серии по регби-7 в Лас-ВегасеМОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сборная России проиграла команде Франции в заключительном матче группового этапа на пятом этапе Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе (США).
3 мартаТАСС
Сборная России проиграла команде Румынии в матче чемпионата Европы по регбиТАСС, 3 марта. Мужская сборная России в гостях проиграла команде Румынии со счетом 15:26 в третьем матче чемпионата Европы.
3 мартаТАСС
Сборная России по регби-7 лишилась шансов выйти в плей-офф на этапе Мировой серии в СШАТАСС, 3 марта. Мужская сборная России по регби-7 не смогла выйти в плей-офф на этапе Мировой серии в американском Лас-Вегасе.
21 февраляProsports.kz
Английский регбист скончался во время тренировки командыИгрок английского регбийного клуба «Донкастер Найтс» Иан Уильямс умер утром вторника, 20 февраля, во время тренировки команды. Об этом сообщает официальный сайт «Найтс».
19 февраляР-Спорт
Главный тренер сборной России по регби Первухин покинул свой постМОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Елена Дьячкова. Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин написал заявление об отставке, это решение поддержало большинство членов высшего совета Федерации регби России, сообщил председатель высшего совета Игорь Артемьев.
17 февраляР-Спорт
Регбисты сборной России обыграли команду Бельгии в матче чемпионата Европы-2018МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Регбисты сборной России одержали победу над командой Бельгии в домашнем матче чемпионата Европы-2018.
10 февраляТАСС
Сборная России проиграла команде Испании в матче чемпионата Европы по регбиТАСС, 10 февраля. Мужская сборная России уступила команде Испании со счетом 13:20 в матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Краснодаре.
10 февраляР-Спорт
Российские регбисты уступили испанцам в матче чемпионата ЕвропыМОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мужская сборная России по регби потерпела поражение от команды Испании в матче чемпионата Европы.
4 февраляР-Спорт
Сборная Фиджи по регби-7 победила на этапе Мировой серии в Новой ЗеландииМОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сборная Фиджи по регби-7 одержала победу на этапе Мировой серии, который проходил в Гамильтоне (Новая Зеландия).
3 февраляЧемпионат.com
Сборные Уэльса и Ирландии стартовали с побед в Кубке шести наций — 2018Сегодня стартовал знаменитый регбийный турнир «Кубок шести наций», в котором участвуют шесть сильнейших сборных Европы.
28 январяР-Спорт
Мужская сборная России по регби-7 обыграла шотландцев в матче Мировой серииМОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 обыграла шотландцев в матче четвертьфинала за девятое место на этапе Мировой серии в Сиднее.
27 январяТАСС
Сборная России по регби-7 не смогла выйти в плей-офф этапа Мировой серии в СиднееТАСС, 27 января. Мужская сборная России не смогла выйти в плей-офф третьего этапа Мировой серии по регби-7, который проходит в Сиднее.
26 январяТАСС
Россия намерена претендовать на проведение крупных международных турниров по регби-7МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия после проведения в стране чемпионата мира по футболу будет претендовать на проведение крупных международных соревнований по регби-7. Об этом журналистам сообщил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.
26 январяЧемпионат.com
Регбистки РФ вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии в СиднееЖенская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа Мировой серии в Сиднее (Австралия).
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Даллас»
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу в матче РФПЛ
«Локомотив» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России
Не наша война. Хинц выиграла масс-старт, Юрлова далеко
КХЛ покинут только «Лада» и «Югра»?
РФПЛ разрешила «Уралу» и «Локомотиву» сыграть в Екатеринбурге
Спорт-Экспресс
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Юлия Самойлова представила песню для «Евровидения 2018»: видео В 2017 году певица не попала на конкурс, так как СБУ запретила ей въезд на Украину из-за концерта в Крыму
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки Актер впервые показал лицо маленькой Маши.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь