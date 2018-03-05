«Нет ощущения, что мы ушли с поля проигравшими»В субботу в Клуже сборная России по регби в рамках чемпионата Европы встречалась со сборной Румынии. К этой игре обе команды подошли после болезненных поражений от сборной Испании. Для нашей команды — это был матч «жизни и смерти» в борьбе за Кубок мира-2019.
Главный тренер сборной России по регби Первухин покинул свой постМОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Елена Дьячкова. Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин написал заявление об отставке, это решение поддержало большинство членов высшего совета Федерации регби России, сообщил председатель высшего совета Игорь Артемьев.