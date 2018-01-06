Биатлон / Профиль спортсмена
Полона Клеменчич
- Дата рождения:
- 16.04.1997
- Гражданство:
- Словения
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|29
|12
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|96
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|97
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2018
|Спринт
|91
|0
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|21
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