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Биатлон / Профиль спортсмена

Полона Клеменчич

Дата рождения:
16.04.1997
Гражданство:
  Словения
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 29 12
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 96 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 97 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2018 Спринт 91 0
10.03.2018 Смешанная эстафета 21 -
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