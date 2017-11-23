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Биатлон / Профиль спортсмена

Ондржей Гошек

Дата рождения:
25.07.1995
Гражданство:
  Чехия
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
23.11.2017 Спринт 32 9
25.11.2017 Спринт 32 9
Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2017 Спринт 31 10
10.12.2017 Гонка преследования 35 6
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 5 40
16.12.2017 Спринт 19 22
17.12.2017 Смешанная эстафета 6 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 67 0
12.01.2018 Эстафета 8 -
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 32 9
3.02.2018 Гонка преследования 21 20
Уват (Россия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2018 Индивидуальная гонка 38 3
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