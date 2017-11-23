Биатлон / Профиль спортсмена
Ондржей Гошек
- Дата рождения:
- 25.07.1995
- Гражданство:
- Чехия
|Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.11.2017
|Спринт
|32
|9
|25.11.2017
|Спринт
|32
|9
|Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2017
|Спринт
|31
|10
|10.12.2017
|Гонка преследования
|35
|6
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|5
|40
|16.12.2017
|Спринт
|19
|22
|17.12.2017
|Смешанная эстафета
|6
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|67
|0
|12.01.2018
|Эстафета
|8
|-
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|32
|9
|3.02.2018
|Гонка преследования
|21
|20
|Уват (Россия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2018
|Индивидуальная гонка
|38
|3