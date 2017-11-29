Биатлон / Профиль спортсмена
Суви Минккинен
- Гражданство:
- Финляндия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|78
|0
|1.12.2017
|Спринт
|87
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Спринт
|83
|0
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|19
|22
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|69
|0
|13.01.2018
|Эстафета
|20
|-
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|34
|7
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|69
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|19
|-