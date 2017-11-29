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Биатлон / Профиль спортсмена

Суви Минккинен

Гражданство:
  Финляндия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2017 Индивидуальная гонка 78 0
1.12.2017 Спринт 87 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Спринт 83 0
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 19 22
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 69 0
13.01.2018 Эстафета 20 -
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 34 7
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
15.02.2018 Индивидуальная гонка 69
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2018 Смешанная эстафета 19 -
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