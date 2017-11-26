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Биатлон / Профиль спортсмена

Эмили Дрейссигекер

Гражданство:
  США
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 19 -
29.11.2017 Индивидуальная гонка 81 0
1.12.2017 Спринт 89 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 89 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Спринт 88 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2018 Эстафета 17 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 59 0
20.01.2018 Гонка преследования 56 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2018 Спринт 51
12.02.2018 Гонка преследования 47
15.02.2018 Индивидуальная гонка 67
22.02.2018 Эстафета 13 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2018 Спринт 63 0
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