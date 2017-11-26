Биатлон / Профиль спортсмена
Эмили Дрейссигекер
- Гражданство:
- США
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|19
|-
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|81
|0
|1.12.2017
|Спринт
|89
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|89
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Спринт
|88
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2018
|Эстафета
|17
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|59
|0
|20.01.2018
|Гонка преследования
|56
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2018
|Спринт
|51
|12.02.2018
|Гонка преследования
|47
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|67
|22.02.2018
|Эстафета
|13
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2018
|Спринт
|63
|0