Биатлон / Профиль спортсмена
Тио Содерхильм
- Дата рождения:
- 17.08.1984
- Гражданство:
- Швеция
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|93
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.01.2018
|Спринт
|40
|1
|27.01.2018
|Гонка преследования
|30
|11
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|6
|-
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|29
|12
|3.02.2018
|Гонка преследования
|22
|19