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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017

Тио Содерхильм

Дата рождения:
17.08.1984
Гражданство:
  Швеция
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 93 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
26.01.2018 Спринт 40 1
27.01.2018 Гонка преследования 30 11
28.01.2018 Смешанная эстафета 6 -
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 29 12
3.02.2018 Гонка преследования 22 19
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