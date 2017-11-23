Биатлон / Профиль спортсмена
Филипп Наврат
- Дата рождения:
- 13.02.1993
- Гражданство:
- Германия
|Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.11.2017
|Спринт
|34
|7
|25.11.2017
|Спринт
|25
|16
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|41
|0
|2.12.2017
|Спринт
|47
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|52
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|9
|32
|9.12.2017
|Гонка преследования
|29
|12
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|59
|0
|16.12.2017
|Гонка преследования
|44
|0
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|6.01.2018
|Спринт
|21
|20
|7.01.2018
|Спринт
|9
|32
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.01.2018
|Спринт
|17
|24
|27.01.2018
|Гонка преследования
|24
|17
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|22
|19
|Уват (Россия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2018
|Индивидуальная гонка
|24
|17
|11.03.2018
|Спринт
|3
|48