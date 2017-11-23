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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017

Филипп Наврат

Дата рождения:
13.02.1993
Гражданство:
  Германия
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
23.11.2017 Спринт 34 7
25.11.2017 Спринт 25 16
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 41 0
2.12.2017 Спринт 47 0
3.12.2017 Гонка преследования 52 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 9 32
9.12.2017 Гонка преследования 29 12
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 59 0
16.12.2017 Гонка преследования 44 0
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
6.01.2018 Спринт 21 20
7.01.2018 Спринт 9 32
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
26.01.2018 Спринт 17 24
27.01.2018 Гонка преследования 24 17
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 22 19
Уват (Россия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2018 Индивидуальная гонка 24 17
11.03.2018 Спринт 3 48
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