Биатлон / Профиль спортсмена
Екатерина Аввакумова
- Дата рождения:
- 26.10.1990
- Гражданство:
- Южная Корея
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|16
|-
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|50
|0
|1.12.2017
|Спринт
|36
|5
|3.12.2017
|Гонка преследования
|53
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|48
|0
|9.12.2017
|Гонка преследования
|43
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|15
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Спринт
|53
|0
|16.12.2017
|Гонка преследования
|31
|10
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|80
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.01.2018
|Спринт
|22
|19
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2018
|Спринт
|87
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|16
|22.02.2018
|Эстафета
|18
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2018
|Спринт
|95
|0