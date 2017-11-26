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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017

Екатерина Аввакумова

Дата рождения:
26.10.1990
Гражданство:
  Южная Корея
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 16 -
29.11.2017 Индивидуальная гонка 50 0
1.12.2017 Спринт 36 5
3.12.2017 Гонка преследования 53 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 48 0
9.12.2017 Гонка преследования 43 0
10.12.2017 Эстафета 15 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Спринт 53 0
16.12.2017 Гонка преследования 31 10
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 80 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
26.01.2018 Спринт 22 19
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2018 Спринт 87
15.02.2018 Индивидуальная гонка 16
22.02.2018 Эстафета 18 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2018 Спринт 95 0
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