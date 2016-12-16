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Биатлон / Профиль спортсмена

Руди Дзини

Дата рождения:
7.07.1988
Гражданство:
  Италия
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2016 Индивидуальная гонка 19 22
17.12.2016 Спринт 30 11
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2017 Спринт 29 12
7.01.2017 Спринт 32 9
8.01.2017 Гонка преследования 34 7
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2017 Индивидуальная гонка 28 13
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2017 Индивидуальная гонка 94 0
21.01.2017 Эстафета 10 -
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
3.02.2017 Спринт 21 20
4.02.2017 Гонка преследования 30 11
Контиолахти (Финляндия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.03.2017 Индивидуальная гонка 19 22
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