Биатлон / Профиль спортсмена
Руди Дзини
- Дата рождения:
- 7.07.1988
- Гражданство:
- Италия
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2016
|Индивидуальная гонка
|19
|22
|17.12.2016
|Спринт
|30
|11
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2017
|Спринт
|29
|12
|7.01.2017
|Спринт
|32
|9
|8.01.2017
|Гонка преследования
|34
|7
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2017
|Индивидуальная гонка
|28
|13
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2017
|Индивидуальная гонка
|94
|0
|21.01.2017
|Эстафета
|10
|-
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|3.02.2017
|Спринт
|21
|20
|4.02.2017
|Гонка преследования
|30
|11
|Контиолахти (Финляндия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.03.2017
|Индивидуальная гонка
|19
|22