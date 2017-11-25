Биатлон / Профиль спортсмена
Косуке Озаки
- Гражданство:
- Япония
|Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|25.11.2017
|Спринт
|20
|21
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2017
|Эстафета
|21
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2018
|Эстафета
|18
|-
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2018
|Спринт
|21
|20
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|98
|0
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|93
|0