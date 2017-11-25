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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017

Косуке Озаки

Гражданство:
  Япония
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
25.11.2017 Спринт 20 21
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2017 Эстафета 21 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2018 Эстафета 18 -
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2018 Спринт 21 20
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 98 0
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 93 0
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