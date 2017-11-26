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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017

Феликс Ляйтнер

Дата рождения:
31.12.1996
Гражданство:
  Австрия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 18 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 28 13
2.12.2017 Спринт 58 0
3.12.2017 Гонка преследования 55 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 63 0
10.12.2017 Эстафета 19 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 92 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 79 0
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 17 24
13.01.2018 Спринт 27 14
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 1 60
26.01.2018 Спринт 7 36
27.01.2018 Гонка преследования 10 31
28.01.2018 Смешанная эстафета 10 -
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 6 38
3.02.2018 Гонка преследования 6 38
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