Биатлон / Профиль спортсмена
Феликс Ляйтнер
- Дата рождения:
- 31.12.1996
- Гражданство:
- Австрия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|18
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|28
|13
|2.12.2017
|Спринт
|58
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|55
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|63
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|19
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|92
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|79
|0
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|17
|24
|13.01.2018
|Спринт
|27
|14
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|1
|60
|26.01.2018
|Спринт
|7
|36
|27.01.2018
|Гонка преследования
|10
|31
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|10
|-
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|6
|38
|3.02.2018
|Гонка преследования
|6
|38