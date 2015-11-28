Биатлон / Профиль спортсмена
Петр ПАЩЕНКО
- Дата рождения:
- 10.01.1991
- Гражданство:
- Россия
|Идре (Швеция) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|28.11.2015
|Спринт
|1
|60
|29.11.2015
|Спринт
|5
|40
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.12.2015
|Спринт
|21
|20
|13.12.2015
|Гонка преследования
|15
|26
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.12.2015
|Спринт
|24
|17
|Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2016
|Спринт
|11
|30
|10.01.2016
|Спринт
|1
|60
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2016
|Спринт
|14
|27
|16.01.2016
|Гонка преследования
|18
|23
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|21.01.2016
|Спринт
|3
|48
|22.01.2016
|Гонка преследования
|12
|29
|23.01.2016
|Смешанная эстафета
|4
|-
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.02.2016
|Индивидуальная гонка
|19
|22
|14.02.2016
|Спринт
|9
|32
|Тюмень (Россия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|25.02.2016
|Спринт
|15
|26
|27.02.2016
|Гонка преследования
|5
|40
|28.02.2016
|Масс-старт
|9
|32
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2016
|Спринт
|26
|15
|12.03.2016
|Спринт
|2
|54
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.03.2016
|Спринт
|56
|0
|19.03.2016
|Гонка преследования
|40
|1