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Биатлон / Профиль спортсмена

Петр ПАЩЕНКО

Дата рождения:
10.01.1991
Гражданство:
  Россия
Идре (Швеция) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
28.11.2015 Спринт 1 60
29.11.2015 Спринт 5 40
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
12.12.2015 Спринт 21 20
13.12.2015 Гонка преследования 15 26
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
19.12.2015 Спринт 24 17
Нове-Место (Чехия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2016 Спринт 11 30
10.01.2016 Спринт 1 60
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2016 Спринт 14 27
16.01.2016 Гонка преследования 18 23
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
21.01.2016 Спринт 3 48
22.01.2016 Гонка преследования 12 29
23.01.2016 Смешанная эстафета 4 -
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.02.2016 Индивидуальная гонка 19 22
14.02.2016 Спринт 9 32
Тюмень (Россия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
25.02.2016 Спринт 15 26
27.02.2016 Гонка преследования 5 40
28.02.2016 Масс-старт 9 32
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2016 Спринт 26 15
12.03.2016 Спринт 2 54
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.03.2016 Спринт 56 0
19.03.2016 Гонка преследования 40 1
06 марта

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