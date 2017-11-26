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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016

Ингрид Таннреволь

Гражданство:
  Норвегия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 1 -
29.11.2017 Индивидуальная гонка 31 10
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 5 40
9.12.2017 Гонка преследования 17 24
10.12.2017 Эстафета 13 -
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2018 Спринт 33 8
6.01.2018 Гонка преследования 26 15
7.01.2018 Эстафета 10 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 30 11
13.01.2018 Эстафета 4 -
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2018 Спринт 59
12.02.2018 Гонка преследования 42
15.02.2018 Индивидуальная гонка 43
22.02.2018 Эстафета 4 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.03.2018 Спринт 89 0
06 марта

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