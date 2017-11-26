Биатлон / Профиль спортсмена
Ингрид Таннреволь
- Гражданство:
- Норвегия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|1
|-
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|31
|10
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|5
|40
|9.12.2017
|Гонка преследования
|17
|24
|10.12.2017
|Эстафета
|13
|-
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2018
|Спринт
|33
|8
|6.01.2018
|Гонка преследования
|26
|15
|7.01.2018
|Эстафета
|10
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|30
|11
|13.01.2018
|Эстафета
|4
|-
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2018
|Спринт
|59
|12.02.2018
|Гонка преследования
|42
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|43
|22.02.2018
|Эстафета
|4
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.03.2018
|Спринт
|89
|0