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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016

Максим Воробей

Дата рождения:
10.12.1995
Гражданство:
  Беларусь
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 102 0
2.12.2017 Спринт 60 0
3.12.2017 Гонка преследования 46 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 78 0
10.12.2017 Эстафета 26 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2018 Эстафета 16 -
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
15.02.2018 Индивидуальная гонка 39
06 марта

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