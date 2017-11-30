Биатлон / Профиль спортсмена
Максим Воробей
- Дата рождения:
- 10.12.1995
- Гражданство:
- Беларусь
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|102
|0
|2.12.2017
|Спринт
|60
|0
|3.12.2017
|Гонка преследования
|46
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|78
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|26
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2018
|Эстафета
|16
|-
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|39