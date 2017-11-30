Биатлон / Профиль спортсмена
Лоренц Вегер
- Дата рождения:
- 7.08.1991
- Гражданство:
- Австрия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|59
|0
|2.12.2017
|Спринт
|72
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|85
|0
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2018
|Спринт
|35
|6
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|35
|6
|27.01.2018
|Гонка преследования
|31
|10
|28.01.2018
|Смешанная эстафета
|10
|-
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|33
|8
|3.02.2018
|Гонка преследования
|24
|17
|Уват (Россия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2018
|Индивидуальная гонка
|37
|4