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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016

Лоренц Вегер

Дата рождения:
7.08.1991
Гражданство:
  Австрия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 59 0
2.12.2017 Спринт 72 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 85 0
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2018 Спринт 35 6
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 35 6
27.01.2018 Гонка преследования 31 10
28.01.2018 Смешанная эстафета 10 -
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 33 8
3.02.2018 Гонка преследования 24 17
Уват (Россия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2018 Индивидуальная гонка 37 4
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