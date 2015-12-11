Биатлон / Профиль спортсмена
Софья Мюр
- Гражданство:
- Швеция
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2015
|Смешанная эстафета
|4
|-
|12.12.2015
|Спринт
|14
|27
|13.12.2015
|Гонка преследования
|12
|29
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.12.2015
|Спринт
|14
|27
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2016
|Спринт
|61
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.01.2016
|Индивидуальная гонка
|84
|0
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2016
|Спринт
|26
|15
|12.03.2016
|Спринт
|26
|15
|13.03.2016
|Смешанная эстафета
|6
|-