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Биатлон / Профиль спортсмена

Софья Мюр

Гражданство:
  Швеция
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2015 Смешанная эстафета 4 -
12.12.2015 Спринт 14 27
13.12.2015 Гонка преследования 12 29
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
19.12.2015 Спринт 14 27
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2016 Спринт 61 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
14.01.2016 Индивидуальная гонка 84 0
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2016 Спринт 26 15
12.03.2016 Спринт 26 15
13.03.2016 Смешанная эстафета 6 -
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