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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016

Адам Вацлавик

Дата рождения:
18.02.1994
Гражданство:
  Чехия
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
23.11.2017 Спринт 18 23
25.11.2017 Спринт 22 19
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 59 0
9.12.2017 Гонка преследования 47 0
10.12.2017 Эстафета 18 -
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 84 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 75 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 71 0
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2018 Спринт 4 43
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 58 0
20.01.2018 Гонка преследования 34 7
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 73
15.02.2018 Индивидуальная гонка 67
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 44 0
10.03.2018 Смешанная эстафета 14 -
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