Биатлон / Профиль спортсмена
Адам Вацлавик
- Дата рождения:
- 18.02.1994
- Гражданство:
- Чехия
|Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.11.2017
|Спринт
|18
|23
|25.11.2017
|Спринт
|22
|19
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|59
|0
|9.12.2017
|Гонка преследования
|47
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|18
|-
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|84
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|75
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|71
|0
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2018
|Спринт
|4
|43
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|58
|0
|20.01.2018
|Гонка преследования
|34
|7
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|73
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|67
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|44
|0
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|14
|-