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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016

Маттиас Бишль

Дата рождения:
21.05.1988
Гражданство:
  Германия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
25.11.2016 Спринт 17 24
27.11.2016 Спринт 18 23
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2016 Смешанная эстафета 3 -
10.12.2016 Спринт 9 32
11.12.2016 Гонка преследования 7 36
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2016 Спринт 46 0
17.12.2016 Гонка преследования 36 5
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2017 Спринт 22 19
7.01.2017 Гонка преследования 35 6
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2017 Спринт 16 25
15.01.2017 Гонка преследования 48 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
20.01.2017 Индивидуальная гонка 81 0
Душники-Здруй (Польша) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
27.01.2017 Спринт 46
Контиолахти (Финляндия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.03.2017 Индивидуальная гонка 16 25
5.03.2017 Гонка преследования 33 8
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