Биатлон / Профиль спортсмена
Маттиас Бишль
- Дата рождения:
- 21.05.1988
- Гражданство:
- Германия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|25.11.2016
|Спринт
|17
|24
|27.11.2016
|Спринт
|18
|23
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2016
|Смешанная эстафета
|3
|-
|10.12.2016
|Спринт
|9
|32
|11.12.2016
|Гонка преследования
|7
|36
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2016
|Спринт
|46
|0
|17.12.2016
|Гонка преследования
|36
|5
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2017
|Спринт
|22
|19
|7.01.2017
|Гонка преследования
|35
|6
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2017
|Спринт
|16
|25
|15.01.2017
|Гонка преследования
|48
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|20.01.2017
|Индивидуальная гонка
|81
|0
|Душники-Здруй (Польша) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|27.01.2017
|Спринт
|46
|Контиолахти (Финляндия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.03.2017
|Индивидуальная гонка
|16
|25
|5.03.2017
|Гонка преследования
|33
|8