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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016

Сергей Бочарников

Дата рождения:
28.02.1988
Гражданство:
  Беларусь
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 11 -
30.11.2017 Индивидуальная гонка 74 0
2.12.2017 Спринт 70 0
Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.12.2017 Гонка преследования 39 2
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 11 30
16.12.2017 Спринт 20 21
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 18 23
6.01.2018 Гонка преследования 17 24
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 23 18
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 95 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
26.01.2018 Спринт 23 18
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 42
12.02.2018 Гонка преследования 37
15.02.2018 Индивидуальная гонка 18
20.02.2018 Смешанная эстафета 5 -
23.02.2018 Эстафета 8 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 31 10
10.03.2018 Смешанная эстафета 11 -
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