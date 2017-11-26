Биатлон / Профиль спортсмена
Сергей Бочарников
- Дата рождения:
- 28.02.1988
- Гражданство:
- Беларусь
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|11
|-
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|74
|0
|2.12.2017
|Спринт
|70
|0
|Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.12.2017
|Гонка преследования
|39
|2
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|11
|30
|16.12.2017
|Спринт
|20
|21
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|18
|23
|6.01.2018
|Гонка преследования
|17
|24
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|23
|18
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|95
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.01.2018
|Спринт
|23
|18
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|42
|12.02.2018
|Гонка преследования
|37
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|18
|20.02.2018
|Смешанная эстафета
|5
|-
|23.02.2018
|Эстафета
|8
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|31
|10
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|11
|-