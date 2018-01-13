Биатлон / Профиль спортсмена
Мерил Бейльманн
- Гражданство:
- Эстония
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2018
|Спринт
|17
|24
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|99
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.01.2018
|Спринт
|39
|2
|27.01.2018
|Гонка преследования
|24
|17
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.02.2018
|Спринт
|13
|28
|3.02.2018
|Гонка преследования
|10
|31
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2018
|Смешанная эстафета
|15
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