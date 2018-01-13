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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016

Мерил Бейльманн

Гражданство:
  Эстония
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2018 Спринт 17 24
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 99 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
26.01.2018 Спринт 39 2
27.01.2018 Гонка преследования 24 17
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
2.02.2018 Спринт 13 28
3.02.2018 Гонка преследования 10 31
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2018 Смешанная эстафета 15 -
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