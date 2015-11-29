Биатлон / Профиль спортсмена
Дмитрий Дюжев
- Дата рождения:
- 5.01.1990
- Гражданство:
- Беларусь
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2015
|Смешанная эстафета
|7
|-
|2.12.2015
|Индивидуальная гонка
|25
|16
|5.12.2015
|Спринт
|65
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.12.2015
|Спринт
|47
|0
|12.12.2015
|Гонка преследования
|48
|0
|13.12.2015
|Эстафета
|13
|-
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|17.12.2015
|Спринт
|40
|1
|19.12.2015
|Гонка преследования
|52
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.01.2016
|Спринт
|67
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2016
|Индивидуальная гонка
|38
|3
|15.01.2016
|Эстафета
|18
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|22.01.2016
|Спринт
|48
|0
|23.01.2016
|Гонка преследования
|42
|0
|24.01.2016
|Эстафета
|13
|-
|Преск-Айл (США)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2016
|Спринт
|72
|0
|13.02.2016
|Эстафета
|8
|-
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2016
|Индивидуальная гонка
|65
|0
|12.03.2016
|Эстафета
|15
|-
|Ханты-Мансийск (Россия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.03.2016
|Спринт
|26
|15
|19.03.2016
|Гонка преследования
|38
|3