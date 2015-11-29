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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2014-2015

Дмитрий Дюжев

Дата рождения:
5.01.1990
Гражданство:
  Беларусь
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2015 Смешанная эстафета 7 -
2.12.2015 Индивидуальная гонка 25 16
5.12.2015 Спринт 65 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.12.2015 Спринт 47 0
12.12.2015 Гонка преследования 48 0
13.12.2015 Эстафета 13 -
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
17.12.2015 Спринт 40 1
19.12.2015 Гонка преследования 52 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.01.2016 Спринт 67 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2016 Индивидуальная гонка 38 3
15.01.2016 Эстафета 18 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
22.01.2016 Спринт 48 0
23.01.2016 Гонка преследования 42 0
24.01.2016 Эстафета 13 -
Преск-Айл (США)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2016 Спринт 72 0
13.02.2016 Эстафета 8 -
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2016 Индивидуальная гонка 65 0
12.03.2016 Эстафета 15 -
Ханты-Мансийск (Россия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.03.2016 Спринт 26 15
19.03.2016 Гонка преследования 38 3
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