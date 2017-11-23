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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Дмитрий Абашев

Дата рождения:
22.01.1991
Гражданство:
  Беларусь
Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
23.11.2017 Спринт 26 15
25.11.2017 Спринт 33 8
Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.12.2017 Спринт 10 31
10.12.2017 Гонка преследования 21 20
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 71 0
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 49 0
6.01.2018 Гонка преследования 49 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 76 0
12.01.2018 Эстафета 16 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 68 0
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
Дата, время Гонка Место Очки
24.01.2018 Индивидуальная гонка 6 38
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