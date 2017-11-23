Биатлон / Профиль спортсмена
Дмитрий Абашев
- Дата рождения:
- 22.01.1991
- Гражданство:
- Беларусь
|Шушен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.11.2017
|Спринт
|26
|15
|25.11.2017
|Спринт
|33
|8
|Ленцерхайде (Швейцария) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.12.2017
|Спринт
|10
|31
|10.12.2017
|Гонка преследования
|21
|20
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|71
|0
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|49
|0
|6.01.2018
|Гонка преследования
|49
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|76
|0
|12.01.2018
|Эстафета
|16
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|68
|0
|Риднаун-Валь-Риданна (Италия) - ЧЕ
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|24.01.2018
|Индивидуальная гонка
|6
|38