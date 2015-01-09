Биатлон / Профиль спортсмена
Ирина ТРУСОВА
- Дата рождения:
- 10.06.1988
- Гражданство:
- Россия
|Душники-Здруй (Польша) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2015
|Спринт
|1
|60
|10.01.2015
|Спринт
|7
|36
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.01.2015
|Спринт
|32
|9
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.01.2015
|Спринт
|34
|7
|24.01.2015
|Гонка преследования
|30
|11
|Нове-Место (Чехия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.02.2015
|Спринт
|64
|0
|Холменколлен (Норвегия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.02.2015
|Индивидуальная гонка
|37
|4