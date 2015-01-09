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Биатлон / Профиль спортсмена

Ирина ТРУСОВА

Дата рождения:
10.06.1988
Гражданство:
  Россия
Душники-Здруй (Польша) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2015 Спринт 1 60
10.01.2015 Спринт 7 36
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.01.2015 Спринт 32 9
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
23.01.2015 Спринт 34 7
24.01.2015 Гонка преследования 30 11
Нове-Место (Чехия)
Дата, время Гонка Место Очки
7.02.2015 Спринт 64 0
Холменколлен (Норвегия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.02.2015 Индивидуальная гонка 37 4
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