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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2014-2015

Мэйдлейн Фанеф

Дата рождения:
29.04.1995
Гражданство:
  США
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2017 Спринт 39 2
7.01.2017 Спринт 12 29
8.01.2017 Гонка преследования 10 31
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
12.01.2017 Эстафета 17 -
14.01.2017 Спринт 94 0
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2017 Индивидуальная гонка 81 0
22.01.2017 Эстафета 13 -
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.02.2017 Спринт 78 0
15.02.2017 Индивидуальная гонка 87 0
17.02.2017 Эстафета 14 -
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
2.03.2017 Спринт 68 0
5.03.2017 Эстафета 14 -
Отепя (Эстония) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2017 Смешанная эстафета 18 -
12.03.2017 Смешанная эстафета 15 -
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