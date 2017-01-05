Биатлон / Профиль спортсмена
Мэйдлейн Фанеф
- Дата рождения:
- 29.04.1995
- Гражданство:
- США
|Мартелль-Валь-Мартелло (Италия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2017
|Спринт
|39
|2
|7.01.2017
|Спринт
|12
|29
|8.01.2017
|Гонка преследования
|10
|31
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|12.01.2017
|Эстафета
|17
|-
|14.01.2017
|Спринт
|94
|0
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2017
|Индивидуальная гонка
|81
|0
|22.01.2017
|Эстафета
|13
|-
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.02.2017
|Спринт
|78
|0
|15.02.2017
|Индивидуальная гонка
|87
|0
|17.02.2017
|Эстафета
|14
|-
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|2.03.2017
|Спринт
|68
|0
|5.03.2017
|Эстафета
|14
|-
|Отепя (Эстония) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2017
|Смешанная эстафета
|18
|-
|12.03.2017
|Смешанная эстафета
|15
|-