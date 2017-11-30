Биатлон / Профиль спортсмена
Владимир Семаков
- Дата рождения:
- 11.05.1985
- Гражданство:
- Украина
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|78
|0
|2.12.2017
|Спринт
|61
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|36
|5
|10.12.2017
|Эстафета
|6
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|3
|48
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|5.01.2018
|Спринт
|43
|0
|7.01.2018
|Эстафета
|11
|-
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|58
|0
|12.01.2018
|Эстафета
|15
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|12
|29
|20.01.2018
|Гонка преследования
|41
|0
|Пхенчхан (Южная Корея)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.02.2018
|Спринт
|78
|15.02.2018
|Индивидуальная гонка
|31
|23.02.2018
|Эстафета
|9
|-
|Контиолахти (Финляндия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.03.2018
|Спринт
|52
|0