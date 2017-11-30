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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Владимир Семаков

Дата рождения:
11.05.1985
Гражданство:
  Украина
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 78 0
2.12.2017 Спринт 61 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 36 5
10.12.2017 Эстафета 6 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 3 48
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
5.01.2018 Спринт 43 0
7.01.2018 Эстафета 11 -
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 58 0
12.01.2018 Эстафета 15 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 12 29
20.01.2018 Гонка преследования 41 0
Пхенчхан (Южная Корея)
Дата, время Гонка Место Очки
11.02.2018 Спринт 78
15.02.2018 Индивидуальная гонка 31
23.02.2018 Эстафета 9 -
Контиолахти (Финляндия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.03.2018 Спринт 52 0
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