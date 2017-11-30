Биатлон / Профиль спортсмена
Крешимир Чрнкович
- Гражданство:
- Хорватия
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|30.11.2017
|Индивидуальная гонка
|92
|0
|2.12.2017
|Спринт
|85
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|94
|0
|Анси (Франция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|15.12.2017
|Спринт
|94
|0
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.12.2017
|Спринт
|40
|1
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.01.2018
|Спринт
|34
|7
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.01.2018
|Индивидуальная гонка
|103
|0
|Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|13.01.2018
|Спринт
|31
|10
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|19.01.2018
|Спринт
|108
|0
|Уват (Россия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|10.03.2018
|Индивидуальная гонка
|36
|5