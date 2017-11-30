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Биатлон / Профиль спортсмена
Сезон: 2017-2018
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Крешимир Чрнкович

Гражданство:
  Хорватия
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
30.11.2017 Индивидуальная гонка 92 0
2.12.2017 Спринт 85 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 94 0
Анси (Франция)
Дата, время Гонка Место Очки
15.12.2017 Спринт 94 0
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
16.12.2017 Спринт 40 1
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.01.2018 Спринт 34 7
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
10.01.2018 Индивидуальная гонка 103 0
Арбер-Цвизель (Германия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
13.01.2018 Спринт 31 10
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
19.01.2018 Спринт 108 0
Уват (Россия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
10.03.2018 Индивидуальная гонка 36 5
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