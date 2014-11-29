Биатлон / Профиль спортсмена
Евгения ВОЛКОВА (СЕЛЕДЦОВА)
- Гражданство:
- Россия
|Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|29.11.2014
|Спринт
|12
|29
|30.11.2014
|Спринт
|1
|60
|Поклюка (Словения)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.12.2014
|Спринт
|46
|0
|20.12.2014
|Гонка преследования
|40
|1
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|9.01.2015
|Спринт
|41
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|16.01.2015
|Спринт
|31
|10
|Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|23.01.2015
|Спринт
|77
|0
|Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|7.02.2015
|Спринт
|6
|38
|8.02.2015
|Гонка преследования
|5
|40