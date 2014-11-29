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Биатлон / Профиль спортсмена

Евгения ВОЛКОВА (СЕЛЕДЦОВА)

Гражданство:
  Россия
Бейтостелен (Норвегия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
29.11.2014 Спринт 12 29
30.11.2014 Спринт 1 60
Поклюка (Словения)
Дата, время Гонка Место Очки
18.12.2014 Спринт 46 0
20.12.2014 Гонка преследования 40 1
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
9.01.2015 Спринт 41 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
16.01.2015 Спринт 31 10
Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
23.01.2015 Спринт 77 0
Брезно-Осрбли (Словакия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
7.02.2015 Спринт 6 38
8.02.2015 Гонка преследования 5 40
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