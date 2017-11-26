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Биатлон / Профиль спортсмена
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Наталья Паулаускайте

Гражданство:
  Литва
Эстерсунд (Швеция)
Дата, время Гонка Место Очки
26.11.2017 Смешанная эстафета 20 -
29.11.2017 Индивидуальная гонка 97 0
1.12.2017 Спринт 86 0
Хохфильцен (Австрия)
Дата, время Гонка Место Очки
8.12.2017 Спринт 99 0
10.12.2017 Эстафета 19 -
Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
Дата, время Гонка Место Очки
14.12.2017 Индивидуальная гонка 40 1
Оберхоф (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
4.01.2018 Спринт 84 0
Рупольдинг (Германия)
Дата, время Гонка Место Очки
11.01.2018 Индивидуальная гонка 93 0
13.01.2018 Эстафета 18 -
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Дата, время Гонка Место Очки
18.01.2018 Спринт 102 0
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