Биатлон / Профиль спортсмена
Наталья Паулаускайте
- Гражданство:
- Литва
|Эстерсунд (Швеция)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|26.11.2017
|Смешанная эстафета
|20
|-
|29.11.2017
|Индивидуальная гонка
|97
|0
|1.12.2017
|Спринт
|86
|0
|Хохфильцен (Австрия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|8.12.2017
|Спринт
|99
|0
|10.12.2017
|Эстафета
|19
|-
|Обертиллиах (Австрия) - Кубок IBU
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|14.12.2017
|Индивидуальная гонка
|40
|1
|Оберхоф (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|4.01.2018
|Спринт
|84
|0
|Рупольдинг (Германия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|11.01.2018
|Индивидуальная гонка
|93
|0
|13.01.2018
|Эстафета
|18
|-
|Антхольц-Антерсельва (Италия)
|Дата, время
|Гонка
|Место
|Очки
|18.01.2018
|Спринт
|102
|0